Bahia visita o Caxias-RS por classificação à terceira fase da Copa do Brasil

O Bahia é um dos destaques, nesta terça-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil quando enfrenta o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Outros três jogos estão programados e valendo vagas para a terceira fase.

Na primeira fase, o Bahia não teve problemas e goleou o Moto Club-MA por 4 a 0. Já o Caxias, que também tinha a vantagem do empate, fez jogo equilibrado com a Portuguesa Santista, mas venceu por 1 a 0, em Santos. Caxias e Bahia se enfrentam a partir das 21h30.

Outro integrante da Série A a entrar em campo é o Cuiabá, que visita a Portuguesa-RJ no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 20h. Os mato-grossenses eliminaram o Real Noroeste-ES na primeira fase, com goleada por 4 a 1, enquanto os cariocas empataram sem gols com o Audax.

Nas outras duas partidas, CRB e Athletic-MG duelam no Rei Pelé, em Maceió (AL). Um pouco mais tarde, às 21h30, ABC-RN e Brusque-SC se enfrentam no Frasqueirão, em Natal (RN).

Assim como na primeira fase, os duelos são em jogos únicos. Entretanto, em caso de empate a decisão vai para os pênaltis. As premiações ainda variam de acordo com a divisão nacional em que o clube se encontra.

Na primeira fase, a divisão foi da seguinte forma: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes). Na segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes).

A partir da terceira fase, porém, a premiação será igual para todos. Quem avançar, embolsa mais R$ 2,205 milhões. Outra mudança é que os duelos serão feitos em jogos de ida e volta.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

19h

CRB-AL x Athletic-MG

20h

Portuguesa-RJ x Cuiabá-MT

21h30

Caxias-RS x Bahia-BA

ABC-RN x Brusque-SC