Boston Celtics vence e Denver Nuggets obtém virada épica na rodada da NBA

Dois dos melhores times da temporada regular da NBA confirmaram o seu bom momento na competição e alcançaram mais uma vitória na rodada desta segunda-feira. Enquanto o Boston Celtics se impôs sem dificuldades ao adversário, o Denver Nuggets tirou uma desvantagem de 21 pontos no terceiro quarto.

Com o triunfo de 121 a 99 diante do Portland Trail Blazers, o Boston Celtics de Jayson Tatum obteve a marca de 50 vitórias na temporada. O ala-pivô foi um dos destaques do confronto ao assinalar 26 pontos, sendo superado pelo companheiro Jaylen Brown (marcou 27) em jogo em que a sua equipe teve amplo domínio.

"Neste ponto da temporada, ter 50 vitórias significa que estamos fazendo algo certo. A parte assustadora é que podemos melhorar", afirmou Jayson Tatum em um tom confiante sobre o momento do Celtics.

Na competição, a classificação está mais do que encaminhada, já que os Celtics lideram a Conferência Leste. Já o Portland Trail Blazers vive situação inversa: a franquia ocupa a penúltima posição na Oeste.

Quem também cumpriu o roteiro de vitórias foi o Denver Nuggets, que na rodada superou o Toronto Raptors por 125 a 119. O resultado deixa a equipe na segunda colocação da Conferência Oeste.

O destaque ficou por conta do pivô Nikola Jokic, que fez a diferença. O sérvio assinalou um "triple-double" e deixou a quadra com 35 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. No confronto, o Denver tirou uma desvantagem de 21 pontos no terceiro quarto.

Já para o Toronto Raptors as coisas ficaram mais difíceis com o resultado adverso. A derrota afasta a equipe do objetivo da classificação. A franquia está no 12º posto da Conferência Leste.

Quem também brilhou nesta rodada foi o astro Luka Doncic. Na fácil vitória do Dallas Mavericks sobre o Chicago Bulls por 127 a 92, ele liderou seus companheiros ao anotar 27 pontos, dar 14 assistências e pegar 12 rebotes.

"Tivemos um bom desempenho e a vitória consolidou o nosso estilo de jogo. O desafio agora é manter o ritmo para continuar conseguindo outros bons resultados", afirmou o jogador.

A franquia está em oitavo na Oeste, enquanto os Bulls, que tiveram uma atuação bem abaixo do esperado, figuram na nona colocação no lado Leste.

Confira os resultados desta segunda:

Detroit Pistons 114 x 97 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 111 x 117 Phoenix Suns

Chicago Bulls 92 x 127 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 102 x 112 Golden State Warriors

Denver Nuggets 125 x 119 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 99 x 121 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta terça:

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Utah Jazz x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks