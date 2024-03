Giuliano vai à Justiça para cobrar R$ 1,8 milhão do Corinthians em direitos de imagem

O meio-campista Giuliano ingressou na Justiça para cobrar R$ 1,8 milhão do Corinthians. O valor é referente aos direitos de imagem do atleta. Giuliano defendeu o clube paulista entre 2021 e 2023. Hoje, ele atua no Santos. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o caso.

Segundo a representação do atleta, são oito parcelas que não foram pagas pelo Corinthians. O contrato do clube com o jogador previa R$ 213 mil em cada um dos pagamentos. O valor exato da cobrança enviado para o Tribunal de Justiça de São Paulo é de R$ 1.826.414,28, o que representa todas as parcelas, com correção inflacionária e juros. Na ação, não há cobrança de salários.

A ação foi distribuída ao Judiciário nesta segunda-feira, dia 11. Ela tem caráter de cobrança extrajudicial. Caso o Tribunal de Justiça acate a cobrança, será determinado o prazo de três dias para o pagamento.

Neste momento, também é feita a ordem de penhora caso a dívida não seja quitada. A representação de Giuliano cobra, neste caso, a retenção de valores do Corinthians obtidos a partir de direitos de transmissão de jogos ou exploração de placas de publicidade da Neo Química Arena.

Por meio de um embargo na Justiça, o clube pode tentar opor-se à cobrança. O Estadão procurou o Corinthians sobre o caso na Justiça, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto.

Giuliano chegou ao Corinthians a custo zero em 2021, após deixar o Basaksehir, da Turquia. O meia fez 143 jogos pelo clube, com 12 gols e 15 assistências. No começo deste ano, o vínculo não foi renovado, e o atleta assinou com o Santos para reforçar o elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está lesionado no momento e tem retorno esperado para as quartas de final do Campeonato Paulista.

ROJAS COBRA R$ 40 MILHÕES EM SALÁRIOS E DIREITOS DE IMAGEM

Além de Giuliano, Matías Rojas também cobra uma dívida do Corinthians. O paraguaio, contudo, entrou com ação na Fifa contra o clube. O valor de aproximadamente R$ 40 milhões é referente à quantia que o jogador teria a receber, incluindo salários e direitos de imagem, até o fim de seu vínculo com o clube, em junho de 2027. Recentemente, ele rescindiu contrato de forma unilateral, mas não chegou a um acordo pelo pagamento. A passagem de Rojas no clube teve 30 jogos, três assistências e nenhum gol.

A diretoria tenta negociar com representantes do jogador. O caso envolve, ainda, uma briga entre a gestão atual, de Augusto Melo, com a anterior, de Duilio Monteiro Alves, responsável por contratar o meio-campista na metade da temporada passada. Segundo Duilio, a possibilidade de rompimento unilateral foi negociada pela atual diretoria, enquanto Melo atribui a dívida ao mandatário anterior.

Caso a Fifa julgue que a denúncia procede, o Corinthians, além de pagar o valor devido, pode sofrer punições como transfer ban. Essa medida impede que um clube inadimplente possa registrar novos atletas até o pagamento da dívida. Há, ainda, possibilidade de o período de punição continuar por mais tempo, mesmo com o pagamento, a depender da interpretação da Fifa.