Técnico do Guarani indica permanência de Lucas Araújo após ser reintegrado: 'Está nos planos'

Após ser reintegrado ao elenco do Guarani e participar do último jogo no Paulistão, o volante Lucas Araújo deve seguir no clube paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso foi o que indicou o técnico Claudinei Oliveira ao afirmar que o jogador já aprendeu com o erro.

Lucas Araújo foi afastado do Guarani junto com o também volante Wenderson após serem fotografados no aniversário do atacante Neilton, em fevereiro. Claudinei Oliveira ainda revelou ligação do próprio Neilton para explicar a situação.

"O Lucas, assim como o Wenderson, é muito jovem e vai aprender com a situação. O Neilton me ligou após o afastamento e me explicou que a festa era um ambiente familiar, com presença das mães, avós, esposas, crianças. Não era nenhuma bagunça. O momento, porém, não era para vazar a foto e ficou algo ruim pela situação do clube", explicou Claudinei.

Wenderson acabou negociado com o América-RN, mas Lucas Araújo ficou e entrou em campo na vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, no último domingo, em partida que confirmou a permanência do time na elite do Campeonato Paulista.

"O Wenderson ainda extrapolou nas redes sociais, mas o Araújo é diferente porque ele sabia que seria reintegrado aos poucos. É um jogador que está nos planos e vamos analisar o mercado antes de qualquer definição. Ele já teve a punição, aprendeu com os erros e posso garantir que é um menino do bem", acrescentou o treinador.

Com a vitória diante do Red Bull Bragantino, o Guarani terminou em 14º lugar no Paulistão com dez pontos, à frente apenas dos rebaixados Santo André (8) e Ituano (6).

A Série B está prevista para começar em 19 de abril e o Guarani estreia diante do Vila Nova fora de casa. A primeira partida em casa será diante da Chapecoense, que marcará o reencontro dos técnicos Claudinei Oliveira, que estava no clube catarinense, e Umberto Louzer, ex-Guarani.