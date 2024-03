Carlos Alcaraz se vinga de surpresa húngara e avança às quartas em Indian Wells

Carlos Alcaraz tem somente 20 anos, mas já acumula vitórias marcantes sobre os gigantes tenistas do circuito. Nesta terça-feira, em Indian Wells, o número 2 do mundo encarou um rival ao qual perdeu no único encontro e, portanto, jogou com sentimento de vingança. Ainda amargando a dor da eliminação em Roma no ano passado, poucos dias após celebrar aniversário, desta vez o espanhol não deu chances para a surpresa húngara Fabian Marozsan, ganhando por duplo 6/3 e avançando às quartas de final do Masters 1000 após 1h15 de jogo.

Diante de uma das gratas surpresas em Indian Wells, que vinha de vitória imponente sobre o brasileiro Thiago Wild, Alcaraz iniciou o partida pressionando o saque do húngaro com agressividade e muita técnica. E logo no primeiro game já mostrou que Marozsan não teria vida fácil. O espanhol não quebrou, mas largou a partida se impondo.

Sem sofrer nos serviços, o número 2 do mundo manteve a partida equilibrada até o sexto game. Após o 3 a 3, o primeiro set foi todo de Alcaraz, que quebrou duas vezes seguidas o saque do húngaro de 24 anos e fechou em 6 a 3 após 45 minutos.

Vibrando a cada ponto, e sem ter o serviço mais uma vez ameaçado, Alcaraz fez 3 a 2 na parcial seguida com ace e depois um smash. E partiu com tudo para tentar abrir vantagem no set. Com winners, abriu logo 0 a 40 no saque do húngaro. Com linda passada, quebrou no terceiro break point.

Até então presa fácil, Marozsan teve dois break points para "voltar ao jogo" e não aproveitou. O espanhol abriu 5 a 2 com ace. Ainda permitiu mais um ponto ao adversário, mas mostrou que está focado na busca pelo bicampeonato ao anotar novo 6 a 3, desta vez com "apenas" 30 minutos. Alcaraz abraçou o húngaro e agradeceu o apoio da torcida.

No primeiro jogo do dia, o grego Stefanos Tsitsipas acabou eliminado pelo checo Jiri Lehecka em sets diretos. O cabeça de chave número 11 não se encontrou no duelo das oitavas e acabou se despedindo com derrota por 6/2 e 6/4.