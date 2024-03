Swiatek vence mais uma e enfrenta Wozniacki nas quartas de final de Indian Wells

Com mais uma vitória contundente, na madrugada desta quarta-feira, a atual número um do mundo, Iga Swiatek, não deu chances para Yulia Putintseva (79ª do ranking) e venceu o confronto válido pelas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min.

A polonesa vai ter agora pela frente uma parada bem mais difícil: a ex-número um do mundo Caroline Wozniacki. A dinamarquesa venceu o duelo contra a alemã Angelique Kerber também por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

Campeã de Indian Wells em 2022 e semifinalista no ano passado, Swiatek chega a esta fase do torneio pela terceira vez consecutiva. E o momento atual indica que ela está no melhor de sua forma. Na atual temporada, ostenta 17 vitórias e apenas duas derrotas.

Sobre o duelo com Wozniacki, a atual número um do mundo disse estar empolgada. "Fui pegadora de bola quando era criança em uma partida da Caroline Wozniacki. Foi muito emocionante. Lembro de pedir autógrafos em um torneio da WTA em Varsóvia quando era criança. Ainda tenho todos guardados em casa", afirmou Iga.

Na partida diante de Putintseva, a polonesa teve dificuldades no início e salvou quatro break-points logo no primeiro game. Depois disso, porém, se encontrou na quadra, obteve duas quebras de serviço e fechou o primeiro set em 6/1.

Na segunda parcial, a favorita abriu logo uma vantagem de 3 a 0. A rival chegou a reagir, mas diante da superioridade da polonesa, o set também foi definido sem problemas em 6/2 com Iga tendo como ponto forte o seu saque.