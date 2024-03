Guarani negocia permanência de Pablo Thomaz, herói da permanência no Paulistão

Autor do gol que livrou o Guarani do rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista, o atacante Pablo Thomaz tem futuro indefinido no Brinco de Ouro da Princesa. O jogador de 24 anos está emprestado pelo Operário-VG, do Mato Grosso, até o dia 30 de abril, mas a diretoria tem interesse na sua permanência para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A ideia inicial da diretoria era prorrogar o empréstimo, mas o Operário-VG só aceita negociar o atacante em definitivo. A expectativa é que alguma definição sobre seu futuro aconteça nos próximos dias.

No Guarani desde agosto de 2023, Pablo Thomaz disputou sete jogos no Paulistão e marcou dois gols, superando o desempenho da Série B do ano passado, quando fez um gol em 13 partidas com a camisa alviverde.

Além de Pablo Thomaz, outros jogadores terão seus futuros definidos pelo Guarani nos próximos dias. Devido a campanha ruim no Paulistão, o elenco deve passar por uma reformulação para o restante da temporada 2024.

A estreia da equipe de Campinas na competição nacional será diante do Vila Nova, em Goiânia, em data ainda a ser confirmada pela CBF. Na tabela básica, a primeira rodada acontece nos dias 19, 20 e 21 de abril.