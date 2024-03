Santos apresenta o goleiro Gabriel Brazão como novo reforço: 'É o Santos de Pelé e de Neymar'

O Santos apresentou, nesta quarta-feira, o goleiro Gabriel Brazão como novo reforço para o restante da temporada. Em sua primeira entrevista, o jogador enalteceu a história do clube e disse que chega ciente da responsabilidade que vai enfrentar.

"O Santos é um dos maiores do mundo. Clube de Pelé, de Neymar. Isso pesou bastante na minha decisão. Estava precisando buscar felicidade. Mexeu comigo estar aqui e estou muito feliz", comentou o goleiro.

Com experiência internacional, Gabriel disse que chega mais maduro e em condições de auxiliar os companheiros. Ele vê o elenco bastante qualificado e disse estar pronto para colaborar com o técnico Fábio Carille.

"Evoluí bastante na Europa. Melhorei na saída do gol e no jogo com os pés. Minha maior valência é o um contra um. Sempre fui um goleiro pegador de pênalti. O que me ajudou muito nessa passagem pelo exterior foi a personalidade em campo. Ser um goleiro arrojado", afirmou.

O atleta recém-chegado também comentou sobre o novo treinador e a sua filosofia de trabalho. "A carreira dele fala por si. Um vencedor. Venho aprendendo com ele e com os professores Oscar e Arzul. A dor de cabeça, eu deixo para o treinador (ao falar sobre titularidade)", disse sobre Fábio Carille.

Brazão lembrou na entrevista as seguidas lesões que teve no joelho e afirmou ter superado a fase ruim. "Foi um momento difícil na minha carreira. Fiz três cirurgias em nove meses. Tenho que agradecer a pessoas cruciais na minha carreira como minha esposa, meu médico e meu fisioterapeuta. Hoje me sinto mais rápido, preparado e melhor", afirmou.

Contratado no final de fevereiro, o atleta assinou um contrato até o final de 2026. Ele, que estava na Inter de Milão, também defendeu o Albacete e o Real Oviedo, na Espanha.

O jogador já está regularizado e inscrito no Campeonato Paulista e agora fica como reserva imediato do titular João Paulo.