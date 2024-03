Sabalenka abusa de erros e dá adeus ao WTA 1000 de Indian Wells; Coco Gauff arrasa

Aryna Sabalenka é mais uma favorita a se despedir do WTA 1000 de Indian Wells. Abusando dos erros e visivelmente irritada, a número 2 do mundo foi superada nesta quarta-feira pela americana Emma Navarro, parciais de 6/3, 3/6 e 6/2 após 1h57 de jogo nas oitavas de final. Antes, já haviam se despedido as Top 10 Jessica Pegula (5ª), Ons Jabeur (6ª), Marketa Vondrousova (7ª), Qinwen Zheng (8ª) e Jelena Ostapenko (10ª). Elena Rybakina, atual campeã e cabeça 4 desistiu antes de a competição começar. Em contrapartida, Coco Gauff, a 3ª favorita, arrasou com a belga Elise Mertens, com 6/0 e 6/2.

Sabalenka já vinha alternando altos e baixos em Indian Wells e prometia uma apresentação melhor diante de Navarro, cabeça de chave 23. Diante de uma americana mais uma vez, a belarussa ainda teria de enfrentar a torcida contra.

E mais uma vez o começo da partida mostrou que a vida da número 2 do mundo não seria fácil. Depois de equilíbrio até o 3 a 3, ela viu a americana emplacar três pontos seguidos para fazer 1 a 0 no set com 6 a 3, novamente jogando enorme pressão na favorita.

No segundo set, Sabalenka voltou apostando na potência de seus golpes e errando menos, o que a proporcionou abrir 5 a 2 na parcial. Mesmo tendo de correr muito por causa do jogo técnico de Navarro e com muitas bolas anguladas, ela devolveu o 6 a 3.

Pela segunda vez em Indian Wells, ele teria de disputar três sets contra uma tenista da casa. Na estreia, diante de Peyton Stearns, precisou salvar quatro match points e só garantiu a classificação no tie-break.

O segundo set começou da pior maneira possível para a belarussa. Navarro abriu logo 2 a 0, quebrando o serviço de virada. Ao invés de ficar tranquila na parcial, a americana se viu pressionada e perdeu o serviço a seguir. Mas sustentou a vantagem ao aproveitar novo break point e abrir 3 a 1. Depois, 4 a 1.

A belarussa perdeu a paciência com novos erros não forçados. Ela teve a chance para diminuir para 3 a 2 e mandou para fora, mostrando-se visivelmente irritada. A cada bola ruim, balançava a cabeça, reprovando seus golpes. Ainda falava sozinha e gesticulava de raiva. Navarro teve a primeira chance de vitória com 5 a 2 e duplo match point. Fechou na segunda chance com bola fora de Sabalenka.

Coco Gauff entrou na mesma quadra 1 para dar continuidade à festa dos americanos. E desta vez não teve sustos ou zebras. De maneira arrasadora, a principal tenista dos Estados Unidos aplicou logo um pneu no primeiro set diante de uma oponente especialista em jogos de duplas.

O massacre continuou na segundo set, com Gauff logo abrindo 2 a 0. Mertens, enfim, "acordou" ao devolver a quebra e depois sacar para empatar. O momento bom da belga rapidamente sumiu, com a americana retomando o controle e emplacando quatro pontos para avançar com 6/2.