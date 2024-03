Paris Saint-Germain bate Nice, com gol de Beraldo, e se garante na semifinal da Copa da França

Com um gol do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, o Paris Saint-Germain derrotou o Nice, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, em jogo único válido pela Copa da França.

O primeiro gol do jogo foi de Mbappé, aos 14 minutos do primeiro tempo, após linda tabela dentro da área com Ruiz. O time parisiense aumentou aos 33, com Ruiz, após assistência de Dembélé.

O Nice conseguiu diminuir a desvantagem ainda na primeira etapa. Boga arrancou pela esquerda passou por três oponentes, mas foi travado. Laborde pegou o rebote e bateu bonito de canhota: 2 a 1.

O gol que definiu a classificação do PSG foi aos 30 minutos da etapa final. Após cruzamento da meia esquerda, O zagueiro brasileiro Dante desviou a bola e tirou o impedimento do compatriota Beraldo, que testou firme para marcar seu primeiro gol pela equipe francesa.

Com o resultado, o PSG vai enfrentar o Rennes na semifinal da competição. A partida está marcada para o dia 3 de abril.