Luisa Stefani perde de melhor dupla do mundo em 3º jogo do ano e se despede de Indian Wells

Última representante do País em Indian Wells, Luisa Stefani se despediu nesta quarta-feira, em duelo válido pelas quartas de final de duplas do WTA 1000. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, a brasileira foi derrotada para as principais favoritas ao título: Hsieh Su-wei, de Taiwan, e Elise Mertens, da Bélgica, parciais de 6/1 e 6/3.

Foi o terceiro encontro das duplas no ano. E um tira-teima após um triunfo para cada lado, todos válidos por quartas de final. No Aberto da Austrália, Su-wei e Mertens, líderes do ranking de duplas, fizeram 6/4 e 6/2, enquanto Stefani e Schuurs se vingaram em Doha, onde foram campeãs, com 6/1 e 6/3.

Mesmo desgastada após encarar Coco Gauff em simples nesta quarta-feira, Mertens voltou à quadra para brilhar ao lado de Su-Wei. As cabeças de chave 1 fizeram um primeiro set impecável, fechando por 6/1 em somente 28 minutos. Foram três quebras na parcial, na qual abriram logo 4 a 0.

O set seguinte foi equilibrado e sem quebras até a décima parcial, quando as adversárias de Stefani abriram dois match points com 15 a 40. A dupla da brasileira até salvou o primeiro, mas deu adeus na segunda, com quebra e derrota por 6 a 4.

As adversárias serão a australiana Ellen Perez e a americana Nicole Melichar-Martínez, cabeças de chave 4 em Indian Wells, que passaram pela leta Jelena Ostapenko e a ucraniana Lyudmyla Kichenok, parciais de 7/5, 3/6 e 10/5.

MARIA SAKKARI NAS QUARTAS DE FINAL

No torneio de simples, a grega Maria Sakkari, nona favorita, também se garantiu nas quartas de final. Em jogo bastante disputado, ela superou a francesa Diane Parry em três sets, parcial de 6/3, 3/6 e 6/3.