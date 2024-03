Fortaleza encara o Retrô-PE na Copa do Brasil em dia com três paulistas em campo

A segunda fase da Copa do Brasil será finalizada nesta quinta-feira com os últimos seis jogos. O Fortaleza busca a classificação em casa diante do Retrô-PE. Criciúma e Corinthians são outros times da elite nacional a entrarem em campo.

Na primeira fase, o Fortaleza eliminou o Fluminense-PI ao vencer por 3 a 0. A partida, que foi realizada em dois dias por causa da chuva, marcou o retorno do time cearense aos gramados após o atentado ao ônibus da delegação no Recife, após o empate com o Sport, pela Copa do Nordeste.

A partida diante do Retrô será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30. O adversário também avançou com vitória ao fazer 2 a 1 no Manauara-AM.

Um pouco mais cedo, às 19h, o Criciúma é outro time da elite a entrar em campo em visita ao Brasiliense, no Serejão, em Brasília (DF). O time da capital passou pelo Itabaiana por 1 a 0 na primeira fase.

Às 20h, São Bernardo e Corinthians fazem duelo paulista no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, após passarem por Olaria-RJ (1 a 0) e Cianorte-PR (3 a 0), respectivamente. Outro paulista na disputa é o Botafogo-SP, que eliminou o Nova Venécia-ES e agora enfrenta o Anápolis-GO, que surpreendeu ao vencer o Tombense-MG por 1 a 0.

A lista ainda conta com Capital-TO e Amazonas-AM, times que fazem sua primeira participação na competição. Ambos jogam fora de casa contra Águia-PA e Maringá-PR, respectivamente.

Assim como na primeira fase, os duelos são em jogos únicos. Entretanto, em caso de empate a decisão vai para os pênaltis. As premiações ainda variam de acordo com a divisão nacional em que o clube se encontra.

Na primeira fase, a divisão foi da seguinte forma: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes). Já na segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes). A partir da terceira fase, porém, a premiação será igual para todos. Quem avançar, embolsa mais R$ 2,205 milhões. Outra mudança é que os duelos serão feitos em jogos de ida e volta.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

19h

Brasiliense-DF x Criciúma-SC

20h

São Bernardo x Corinthians

20h30

Águia-PA x Capital-TO

21h30

Botafogo-SP x Anápolis-GO

Fortaleza x Retrô-PE

Maringá-PR x Amazonas-AM