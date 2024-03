Guarani confirma venda do atacante Derek ao Atlético-GO

Além de buscar reforços para a sequência da temporada, o Guarani também se despedirá de alguns jogadores. Nesta quinta-feira, o clube paulista concretizou a venda do atacante Derek para o Atlético-GO, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. Esta é a segunda venda do Guarani, que já tinha liberado o lateral-esquerdo Mayk para o Grêmio antes mesmo do fim do Paulistão, em que brigou contra o rebaixamento.

"O Guarani informa que o atacante Derek foi negociado junto ao Atlético-GO, numa transação que envolve compensação financeira e a manutenção de um porcentual dos direitos econômicos para uma futura venda", informou o clube.

Derek, de 26 anos, chegou ao Guarani em 2023 após passagem pela Chapecoense. Totalizou 45 jogos, 38 em 2023, quando marcou dez gols e foi um dos artilheiros da Série B. Nesta temporada, fez sete partidas, mas não balançou as redes. O jogador ainda tem passagens pelo Artsul-RJ, Madureira-RJ e futebol ucraniano, além das categorias de base do Fluminense.

O Guarani terminou o anúncio desejando sorte ao jogador no novo desafio. "O clube agradece todo o empenho do centroavante com a camisa bugrina e lhe deseja bastante sucesso na sequência da carreira", publicou.

Sem Derek, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.