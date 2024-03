Boston Celtics vence Phoenix Suns e é o primeiro time classificado aos playoffs da NBA

Dono da melhor campanha da temporada regular, o Boston Celtics é o primeiro time classificado para os playoffs da NBA após vencer com autoridade o Phoenix Suns na madrugada desta sexta-feira por 127 a 112.

Apoiado pela torcida e amparado pela grande atuação da dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown, a equipe de Massachusetts comandou as ações praticamente o jogo inteiro imprimindo um ritmo que permitiu contabilizar a 52ª vitória na temporada e a liderança isolada na Conferência Leste.

Cestinha do duelo com 37 pontos, Jaylen Brown ainda obteve cinco rebotes e deu três assistências. Sobre o seu bom desempenho ele fez uma análise do trabalho mental que vem realizando fora da quadra. "Apenas ataque minhas fraquezas. As críticas que sofri na temporada passada não podem ser repetidas agora, pois eu evoluí", afirmou o jogador.

Destaque da partida ao lado de Brown Jayson Tatum marcou menos vezes (26), mas sua atuação ganhou brilho pelo que fez em quadra. "O importante é que estamos mantendo um ótimo nível", resumiu.

Pelo lado do adversário, a derrota foi amenizada pela fase inspirada dos Celtics. Contando os dois jogos em que foi batido pela franquia de Boston, o Phonix sofreu 40 cestas de três pontos.

"Eles são os melhores da Liga nisso. É difícil proteger. Você fala sobre todas as maneiras pelas quais tenta limitá-lo. Fizemos o melhor que pudemos com isso. Mas não fizemos o suficiente esta noite", disse o técnico do Suns, Frank Vogel."

Na sétima colocação da Conferência Oeste, o objetivo agora é buscar a reabilitação para seguir com o objetivo de garantir uma vaga nos playoffs. "Nosso foco é buscar uma vaga e temos condições para isso", reforçou o treinador.

Em outro jogo da rodada, o Dallas Mavericks teve a sua sequência de vitórias interrompida ao ser batido pelo Oklahoma City Thunder por 126 a 119. Kyrie Irving anotou 36 pontos e foi eficiente nas assistências (12) para desmontar o esquema do rival. O triunfo foi suficiente para levar novamente a franquia de Oklahoma ao topo da Conferência Oeste enquanto o Dallas segue estacionado no oitavo posto.

O Milwaukee Bucks foi outro time que teve o que comemorar ao entrar em quadra e superar o Philadelphia 76ers por 114 a 105. O triunfo alçou a equipe ao segundo lugar da Leste. O destaque do confronto foi Giannis Antetokounmpo. Com a pontaria calibrada, o ala-pivô fez 32 pontos e brigou bastante no garrafão para conseguir 11 rebotes e dar sete assistências.

Em queda livre, os Sixers continuam decepcionando. Nem os 30 pontos feitos por yrese Maxey foram suficientes para aplacar a fase instável do elenco. A equipe perdeu cinco dos últimos seis compromissos e aparece na sétima colocação do lado Leste.

Confira os resultados desta quinta:

Boston Celtics 127 x 112 Phoenix Suns

Chicago Bulls 111 x 126 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 135 x 119 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 114 x 105 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 126 x 119 Dallas Mavericks

Portland Trail Balzers 93 x 105 New York Knicks

