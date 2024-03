Brasileirão feminino começa nesta sexta e terá investimentos recorde de R$ 25 milhões

O Campeonato Brasileiro Feminino vai começar. A edição de 2024 tem o recorde de investimento por parte da CBF, com R$ 25 milhões. Entretanto, ainda há traços que mostram que a modalidade ainda precisa evoluir. O VAR, por exemplo, só será utilizado a partir das quartas de final.

Na primeira fase, cada time receberá R$ 300 mil. Na segunda, os oito classificados ganharão R$ 100 mil. Os quatro finalistas receberão mais R$ 100 mil. No total, a CBF vai distribuir R$ 6 milhões em cotas aos clubes.

A premiação também será recorde, quase R$ 2,3 milhões. O campeão vai embolsar R$ 1,5 milhão. O vice ficará com R$ 750 mil. O reajuste dos prêmios foi de 25% em relação ao ano anterior. No masculino, o Palmeiras recebeu R$ 47,5 milhões em 2023, a mais alta premiação já paga na história da competição.

O atual campeão Corinthians, detentor de cinco títulos, estreia somente na segunda-feira, dia 18, contra o Grêmio. Palmeiras e Santos recebem Flamengo e Real Brasília, respectivamente já nesta sexta-feira. No sábado, o São Paulo visita o Cruzeiro. A atual vice-campeã Ferroviária recebe o Botafogo em Araraquara.

ONDE ASSISTIR AO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

O torneio tem transmissão exclusiva do Grupo Globo. As partidas serão exibidas na TV Globo, na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Os próprios clubes também podem transmitir os jogos que não serão exibidos pelos canais.

QUAL É O FORMATO DE DISPUTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

O sistema é o mesmo das edições anteriores. São 16 clubes na Série A1. Eles se enfrentam em turno único, classificando-se os oito melhores para a segunda fase (as quartas de final). A disputa então passa a ser em jogos de ida e volta e continua do mesmo modo nas semifinais e na final do campeonato. A edição 2024 terá mais de seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.

O Corinthians é pentacampeão (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023). A segunda equipe com mais títulos é A Ferroviária com dois (2014 e 2019). Flamengo (2016), Santos (2017), Centro Olímpico (2013) e Rio Preto (2015) têm um título cada. Neste ano, as novidades são América-MG, Red Bull Bragantino, Botafogo e Fluminense, que conseguiram acesso para a elite do Brasileirão na última temporada. Apenas o time paulista já disputou a elite anteriormente.

As equipes rebaixadas em 2023 e que disputam a Série A 2 deste ano são Athletico-PR, Bahia e Real Arquimedes-RO. O Ceará também sofreu descendo, mas o clube desistiu da participação, justificando que o foco será no time masculino volta à Série A do Brasileirão. Caso o time volte à elite dos homens, é obrigatório retomar as atividades da equipe das mulheres Em caso de retomada, para voltar à competição nacional, o Ceará precisa garantir vaga pelo Estadual, no qual usará a equipe sub-17.

JOGOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

Todas as partidas estão indicadas com o horário de Brasília.

Sexta-feira - 15 de março

19h - Ferroviária x Botafogo - Fonte Luminosa, Araraquara (SP) - TV Ferroviária (YouTube)

19h - Santos x Real Brasília - Vila Belmiro, Santos (SP) - canal do Santos (YouTube)

21h30 - Palmeiras x Flamengo - Jayme Cintra, Jundiaí (SP) - SporTV (TV fechada)

Sábado - 16 de março

15h - Avaí/Kindermann x Red Bull Bragantino - Carlos Alberto Costa Neves, Caçador (SC) - Avaí Play (YouTube)

15h - Fluminense x Atlético-MG - Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ) - canal do Fluminense (YouTube)

15h - América-MG x Internacional - Arena Gregorão, Contagem (MG) - canal do Inter (YouTube)

16h - Cruzeiro x São Paulo - Castor Cifuentes, Nova Lima (MG) - canal do Cruzeiro (YouTube)

Segunda-feira - 18 de março

20h - Grêmio x Corinthians - Airton Ferreira da Silva, Eldorado do Sul (RS) - SporTV (TV fechada)