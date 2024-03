Ancelotti vê duelo sem favoritos em jogo com City: 'Se quiser o título, tem que ganhar deles'

Tratada como uma final antecipada da Liga dos Campeões, o jogo entre Real Madrid e Manchester City, já pelas quartas de final, foi encarado com naturalidade pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, que no ano passado foi eliminado pela equipe inglesa nesta mesma competição.

"Se você quer ganhar a Liga dos Campeões, você tem que vencer o City", resumiu o comandante do time espanhol que vê as duas equipes no mesmo patamar de qualidade no cenário do futebol.

"Pode ser que o Manchester City seja o melhor time da Europa no momento. Mas isso vamos ver em campo. Temos muita confiança para combatê-los. Não sei o que o time deles pensa, mas imagino que seja o mesmo que nós", comentou o treinador.

Eliminado na semifinal do ano passado pelo próprio City, Ancelotti usou a sua experiência para descartar qualquer sentimento de vingança por parte do Real Madrid.

"Não existe. Na verdade, não fizemos um bom jogo na partida de volta das semifinais ( derrota de 4 a 0) por muitas razões. Agora teremos tempo para pensar sobre isso", afirmou o treinador sobre o encontro com os ingleses.

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 69 pontos, O Real Madrid entra em campo neste sábado para enfrentar o Osasuna fora de casa. Embora o assunto ainda seja a definição dos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, Ancelotti falou que a partir de agora a prioridade do final de semana.

"Vamos ter um compromisso difícil e precisamos manter a concentração para não sermos surpreendidos nesta competição", disse o treinador.