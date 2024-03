Destaque no ano, Otero celebra união do Santos e prevê fase final do Paulistão 'muito boa'

Otero chegou ao Santos sob desconfiança da torcida. Bastaram alguns jogos, porém, para cair nas graças dos santistas e se tornar um dos destaques ao longo do Campeonato Paulista. Preparado para as quartas de final diante da Portuguesa, o meia venezuelano vê a equipe união e pronta para uma fase mata-mata "muito boa."

Arma de Fábio Carille na bola parada, seja em cobranças de faltas ou escanteios, Otero vem chamando atenção pelas assistências e jogadas individuais, superando marcadores e deixando companheiros na cara do gol. Nos 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, por exemplo, cruzou na cabeça de Fuchs em um dos gols.

Leve após voltar às quartas do Estadual depois de três anos amargando quedas na primeira fase, o elenco santista está motivado e crente que pode ir longe. A começar pelo embate em jogo único com a Portuguesa neste domingo, às 20h15, na Vila Belmiro.

"Uma expectativa muito grande. A gente está muito feliz, fez uma preparação muito boa e espera fazer o melhor dentro de campo", afirmou Otero. "Todos unidos, atacando e defendendo. Tem de ser igual para mais que o último jogo", projetou, reforçando o importante apoio da torcida na Vila Belmiro. "Ajuda bastante e, com certeza, a gente vai estar com o apoio deles, porque eles fazem a festa toda."

Vivendo uma largada de ano boa, com três assistência na conta e muitas oportunidades de gols criadas, Otero ressalta sua qualidade na bola parada, na qual vem treinando exaustivamente para aperfeiçoar seus chutes. "O jogo vai se destacar em detalhes e espero que eu possa estar bem na bola parada para definir o jogo dessa forma."

O momento bom rendeu convocação para a seleção venezuelana ao lado do volante Tomás Rincón, mais um motivo de alegria ao jogador. "É uma boa fase que eu estava esperando há muito tempo. Fico muito feliz. Graças a Deus estão acontecendo as coisas e espero que continue dessa forma", enfatizou. "Obviamente eu tenho que fazer por onde, continuar trabalhando, com a mesma humildade, ajudando a equipe, correndo, defendendo, e acho que dessa forma a gente consegue tudo."