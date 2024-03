Zé Rafael exalta melhor campanha do Palmeiras e fato de decidir em casa: 'Pequena vantagem'

O Palmeiras abre as quartas de final do Campeonato Paulista, neste sábado, às 18 horas, diante da Ponte Preta, com a vantagem de ter o apoio da torcida na Arena Barueri. Apesar de não ter a vantagem do empate - leva para pênaltis - Zé Rafael comemora jogar diante dos palmeirenses, para ele uma pequena, mas importante vantagem.

"Para nós é muito importante (ter se classificado em primeiro e invicto pelo terceiro ano seguido na fase de grupos). Era uma meta traçada no início do ano. Qualquer vantagem é muito importante em qualquer campeonato. Decidir os jogos em casa nos dá uma pequena vantagem e estamos trabalhando muito para alcançarmos todos os nossos objetivos", disse Zé Rafael.

Diante de uma rival que virá com três zagueiros, o dinamismo do camisa 8 pode ser uma arma a mais para o técnico Abel Ferreira. Como os atacantes devem ter marcação individual e forte, a chegada do volante/meia pode surpreender e ele celebra ter essa versatilidade.

"É importante ter essa versatilidade, tanto para ajudar os companheiros quanto para uma questão pessoal. É uma vantagem minha conseguir me adaptar a algumas situações e, claro, nós treinamos muito isso também, não é da noite para o dia", frisou. "Algumas situações exigem um pouco mais de adaptação, de treino e de tempo, mas estamos dando o nosso melhor para que eu possa executar a função que o Abel pedir da melhor maneira possível. Espero continuar evoluindo e ajudando a equipe da maneira que eu puder."

Sobre o sétimo duelo eliminatório contra a Ponte Preta, com o Palmeiras bastante superior (5 a 1), Zé Rafael pregou atenção e cuidado com a equipe campineira. "Amanhã (sábado) será um jogo muito difícil, a Ponte Preta é uma equipe bem treinada e montada. Não é à toa que fez grandes jogos durante a fase de classificação", enfatizou. "Espero que a gente possa estar em um dia muito inspirado e que a gente possa executar tudo o que gente treinou nesta semana e sair mais uma vez sair classificados."