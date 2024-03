Fluminense anuncia lesões e Ganso e Cano devem desfalcar o time na semifinal do Carioca

O Fluminense tem uma dura missão neste sábado para tentar ir à final do Campeonato Carioca. Precisa ganhar do Flamengo por três gols de diferença no Maracanã após levar 2 a 0 no jogo de ida. Para piorar a missão, o clube deve atuar desfalcado de dois nomes de peso: Ganso e Cano, machucados.

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira que seu maestro e o artilheiro estão com problemas clínicos, fazendo tratamento intensivo. Não estipulou, contudo, se terão condições ou não de disputar a semifinal do Estadual.

"Informação: O jogador Paulo Henrique Ganso deixou o campo, na última partida, com dores na panturrilha da perna direita. O meia, que iniciou o tratamento na apresentação, está entregue à transição para voltar a treinar", afirmou o Fluminense.

Como não vem treinando, dificilmente o camisa 10 estará em campo às 21 horas deste sábado. Já em relação ao argentino Cano, a possibilidade de atuar é mínima, mas existe. "O atacante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho", limitou-se a dizer o clube.

Caso Ganso não possa entrar em campo, Fernando Diniz pode optar por Renato Augusto ou o uruguaio Davi Ternas. Já para o ataque, John Kennedy é o substituto provável, mas Diniz pode surpreender, com Lelê.