Iga Swiatek derrota Marta Kostyuk e vai decidir o título do WTA de Indian Wells

A polonesa Iga Swiatek garantiu vaga na decisão do WTA 1000 de Indian Wells, nesta sexta-feira, ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h10 de jogo. A adversária da primeira colocada do ranking mundial na decisão de domingo do torneio americano sairá ainda nesta sexta-feira após o confronto entre a americana Coco Gauff e a grega Maria Sakkari.

O jogo começou dando a impressão de que a disputa seria equilibrada, mas Kostuyk passou a errar muito, principalmente quando sacava. Swiatek aproveitou as oportunidades e logo abriu 5 a 1. Após 31 minutos, a polonesa fechou o primeiro set em 6/2.

O segundo set começou com o mesmo panorama. Kostyuk voltou a ter bons momentos no game, mas faltou equilíbrio. Swiatek não desperdiçou a chance e quebrou mais uma vez o serviço da adversária.

No terceiro game, Kostyuk tentou reagir, mas sofreu uma lesão no pé esquerdo, que afetou ainda mais seu rendimento. A ucraniana teve mais um saque quebrado e precisou ser atendida por uma fisioterapeuta no intervalo para o quarto game.

Kostyuk demonstrou não estar confortável na troca de bolas, enquanto Swiatek não diminuiu o ritmo, manteve o saque e abriu 4 a 0. A ucraniana se recuperou e confirmou seu saque no quinto game, mas parou aí. Swiatek ganhou os dois games seguintes e fechou a partida.