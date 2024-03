Nikola Jokic lidera o Denver Nuggets na vitória sobre os Spurs e retomada da liderança no Oeste

Com uma boa atuação do pivô Nikola Jokic, o Denver Nuggets derrotou o San Antonio Spurs por 117 a 106 na rodada de sexta-feira e retomou a liderança da Conferência Oeste. Atuais campeões da NBA, os Nuggets acumulam 47 vitórias e 20 derrotas na temporada, já os Spurs ocupam a lanterna da Conferência com 14 triunfos em 67 jogos.

Havia uma grande expectativa pelo duelo envolvendo Jokic, atual MVP das Finais, e o novato fenômeno dos Spurs, Victor Wembanyama. O pivô dos Nuggets terminou com 31 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Wembanyama, que conseguiu um toco em Jokic no início do jogo, marcou 17 pontos, conquistou 9 rebotes e outros 2 bloqueios.

"Não acredito que alguém possa fazer o que Nikola faz", afirmou o técnico do Spurs, Gregg Popovich. "Ele é incrível. Fantástico." Além de Jokic, outro destaque do Denver foi Jamal Murray, com 15 pontos e 10 assistências. O líder da Conferência Oeste venceu seu quinto jogo consecutivo e acumula 11 vitórias em suas últimas 12 partidas. O San Antonio amargou sua terceira derrota consecutiva.

O jogo desta sexta-feira aconteceu em Austin e estabeleceu o recorde de público para um evento esportivo no Moody Center, com 16.223 pessoas. O time de San Antonio vem jogando nas últimas duas temporadas em Austin para ampliar sua arrecadação. Apesar do sucesso financeiro, o técnico do Nuggets, Michael Malone, demonstrava preocupação com a mudança. "Tem uma sensação de pré-temporada", afirmou o técnico antes do jogo. "Espero que entendamos que se trata de um jogo real."

Além de Jokic, outro destaque da rodada foi Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Ele comandou seu time na vitória sobre o Los Angeles Clippers por 112 a 104. Os times disputam diretamente posição na Conferência Oeste, e os Pelicans reduziram a vantagem dos rivais. Na quarta colocação, os Clippers têm 42 vitórias e 24 derrotas contra 40 e 26 do New Orleans.

Williamson marcou 34 pontos e conseguiu 7 rebotes e 4 assistências. "Só estou tentando avisar meus companheiros: 'Estou aqui. Estou com vocês'", afirmou Williamson. Aos 23 anos, ele sofreu com várias lesões em suas primeiras quatro temporadas na NBA. "É ótimo tê-lo em quadra, jogando tão bem quanto está jogando", disse o técnico dos Pelicans, Willie Green.

O treinador dos Clippers, Tyronn Lue, também ressaltou a boa fase de Williamson. "Ele sempre assume o controle do jogo na reta final", afirmou. Os Clippers chegaram a estar à frente no placar por 100 a 96 faltando poucos minutos para o término do jogo, Williamson comandou a virada e selou a vitória com uma bandeja.

Em quatro jogos entre Clippers e Pelicans nesta temporada, o time de New Orleans saiu vitorioso em três. "Todos os três jogos que eles venceram, ele (Williamson) dominou", afirmou o técnico do Clippers.

Confira os resultados desta sexta:

Charlotte Hornets 96x107 Phoenix Suns

Detroit Pistons 95x108 Miami Heat

Toronto Raptors 103x113 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 112x104 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 106x117 Denver Nuggets

Utah Jazz 124x122 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Portland Trail Balzers x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Sacramento Kings