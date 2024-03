Maria Sakkari bate Gauff e volta a encontrar Iga Swiatek na final do WTA 1000 de Indian Wells

A tenista grega Maria Sakkari, nona do ranking mundial, venceu a americana Coco Gauff, terceira do ranking, por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/2 na semifinal do WTA 1000 de Indian Wells na rodada noturna de sexta-feira. No domingo, Sakkari enfrenta a número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek, na disputa do título.

As tenistas voltam a se encontrar após a final do torneio em 2022, vencida por Iga Swiatek por 6/4 e 6/1. Sakkari, que alcançou a quarta decisão de um torneio da série WTA 1000 na carreira, leva vantagem no confronto direto com Swiatek (três vitórias em cinco jogos), mas saiu derrotada nos dois últimos encontros.

No deserto da Califórnia, a estrela grega, primeira tenista de seu país a aparecer no top 10, deu sequência à sua recuperação no circuito. A vitória sobre Gauff encerrou a sequência de cinco derrotas consecutivas para adversárias do top 10 e é a primeira contra uma top 3 desde as finais do WTA de 2022.

"Sempre dizemos que, no tênis, um dia pode mudar tudo. Há um mês eu estava em Abu Dhabi e não conseguia acertar uma bola por cima da rede. Agora estou aqui em um dos maiores torneios em mais uma final", afirmou Sakkari, que caiu na estreia em Abu Dhabi, onde venceu apenas três games. "São lições que você tem que aceitar. No circuito, você terá alguns momentos ruins e então as coisas podem realmente mudar em uma semana."

Com triunfo sobre Gauff, a tenista de 28 anos somou cinco vitórias consecutivas pela primeira vez desde que conquistou seu primeiro título de WTA 1000, em setembro, em Guadalajara, no México. A série WTA 1000 oferece mil pontos no ranking e mais de US$ 1,1 milhão em premiação para a campeã.