Casemiro é cortado da seleção brasileira por lesão e Dorival Jr. chama Pepê, do Porto

A seleção brasileira que vai enfrentar Inglaterra e Espanha no fim de março teve nova mudança neste sábado. O técnico Dorival Júnior se viu obrigado a cortar o volante Casemiro, do Manchester United, por lesão, e convocou Pepê, ex-atacante do Grêmio e atualmente jogando como meia no Porto.

"Acabamos de receber um relatório do Dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da seleção brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado", explicou Dorival Júnior em vídeo.

O chamado de Pepê para o lugar de um volante "corrige" um erro na lista original de Dorival Júnior, na qual a ausência de armadores foi bastante questionado. Pepê, atuando no meio-campo do Porto, chega para dividir a obrigação de armar com Lucas Paquetá, nos jogos marcados para os dias 23 (em Wembley) e 26 (no Santiago Bernabéu).

Antes de cortar Casemiro, a seleção brasileira já tinha perdido o goleiro Ederson, do Manchester City, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o atacante Martinelli, do Arsenal. Dorival Júnior chamou Léo Jardim, do Vasco, Fabrício Bruno, do Flamengo, e Galeno, do Porto.

Aos 27 anos, Pepê defenderá a seleção profissional pela segunda vez. Em novembro de 2023, o jogador foi chamado pela primeira vez para rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Agora, ganha nova oportunidade, sob direção de Dorival Júnior, mostrando que o bom futebol apresentado no Porto vem sendo observado.

Perpe se junta a outros dois companheiros que defendem o clube português: o lateral-esquerdo Wendell e o atacante Galeno. Há 10 anos que o clube não tinha três representantes chamados de uma vez para a seleção. Na época, mandou os laterais Danilo e Alex Sandro e o volante Casemiro.

Veja a lista dos convocados:

Goleiros - Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo)

Laterais - Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto)

Zagueiros - Beraldo - (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas - André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), João Gomes (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo).

Atacantes - Endrick (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Pepê (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Savinho (Girona).