Alcaraz vira diante de Sinner e buscará o bicampeonato em Indian Wells neste domingo

O ano é outro, mas a história é a mesma e Carlos Alcaraz vai defender o título do Masters 1000 de Indian Wells neste domingo. O espanhol repetiu 2023, eliminou o italiano Jannik Sinner nas semifinais e está na grande final. Desta vez, com mais trabalho e buscando a virada, parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.

Eliminar Sinner tira um peso das costas de Alcaraz. Apesar de ganhar do italiano na edição do Masters 1000 do ano passado, o número 2 do mundo vinha de duas derrotas seguidas diante do adversário, com o qual tem enorme equilíbrio no confronto, agora em vantagem de 5 a 4.

O jogo nem bem começou e já teve de ser paralisado por causa da chuva. Sinner tinha 2 a 1 de vantagem e na volta emplacou logo quatro pontos seguidos para fechar a primeira parcial sem problemas. Quebrar logo de cara após o retorno deixou Alcaraz "desconcentrado."

Alcaraz ainda tentou devolver a quebra de imediato e teve o break point. Não aproveitou e "desistiu" da parcial ao ficar com uma desvantagem enorme diante de um adversário muito bom e concentrado.

A história foi parecida no começo do segundo set, mas desta vez com Alcaraz como o protagonista. O atual campeão aproveitou a chance de quebra no quarto game para também abrir 3 a 1. Depois, bastou trocar pontos e empatar a partida, com 6 a 3.

A decisão do finalista acabou no terceiro set e o primeiro game já foi uma enorme batalha, com dois gigantes exigindo tudo um do outro. Sinner conseguiu confirmar o saque após certo trabalho. Mais confiante, Alcaraz queria se reencontrar com as vitórias diante do italiano, para quem vinha de duas derrotas seguidas.

E pressionar o serviço foi a arma que deu certo. Alcaraz criou break points no terceiro e quinto game e não desperdiçou, abrindo um gigante 4 a 1 com o serviço. Bastava ser preciso no serviço para voltar à decisão após erguer o troféu em 2023.

Com pontos diretos, fez 5 a 1 e ficou a um ponto de voltar à grande decisão no deserto da Califórnia. Depois de Sinner voltar a confirmar um serviço no set, Alcaraz não desperdiçou o terceiro match point e fez enorme festa com a bela virada.