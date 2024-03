Flamengo garante vaga na final do Carioca após empatar com o Fluminense

Rio - O Flamengo empatou com o Fluminense, na noite deste sábado (16), no Maracanã. Apesar de ter ficado no zero a zero, o clube rubro-negro se torna o primeiro classificado para a decisão do Campeonato Carioca 2024. Na ida, o Fla venceu o tricolor por dois a zero.



A equipe de Tite enfrentará o vencedor do confronto entre Nova Iguaçu e Vasco, que acontecerá neste domingo, às 16h, no Maracanã. No jogo de ida, Vasco e Nova Iguaçu empataram em um a um. O time da Baixada tem a vantagem do empate, já que foi melhor colocado na Taça Guanabara.



Os jogos da final do Campeonato Carioca estão previstos para os dias 31 de março e 7 de abril.