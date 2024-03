Vasco quer confirmar boa fase contra Nova Iguaçu e chegar à final do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam novamente pelo Campeonato Carioca neste domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Desta vez, o duelo é válido pela volta das semifinais, na qual quem vencer avança à decisão. Em caso de qualquer empate, o time da Baixada Fluminense passa. A promessa é de outro jogo extremamente equilibrado e movimentado.

Na ida, o Nova Iguaçu atuou de igual para igual com o Vasco, colocando, inclusive, bolas na trave e exigindo belas defesas do goleiro Léo Jardim, tanto que abriu o placar com Xandinho. No entanto, o time da Colina melhorou e conseguiu buscar o empate em cabeceio de Lucas Piton, fechando o embate por 1 a 1.

O Maracanã, na ocasião, teve um público superior a 61 mil torcedores. A tendência é do recorde ser batido, até por conta do horário mais atraente. Os vascaínos compraram quase toda a carga de ingressos de forma antecipada. Vale lembrar que a renda será toda do Nova Iguaçu, time mandante, que precisou fazer inúmeras reuniões com a Federação Carioca - Ferj - para conseguir levar o duelo ao estádio.

Os dois times já tiveram 14 confrontos na história. O time cruzmaltino possui total vantagem, com oito vitórias, enquanto o 'Orgulho da Baixada' ganhou três. Um total de três partidas terminaram empatadas.

Com a semana livre, o Vasco irá descansado para o confronto decisivo. Um motivo a mais para que a torcida confie nas palavras do técnico Ramón Diaz logo após o primeiro confronto, quando se mostrou convicto: "Nós vamos à final, tenho certeza disso."

O técnico argentino deixou a entender que abandonará o esquema com três zagueiros. No último treinamento, ele promoveu a entrada de Adson no lugar de Clayton no ataque. Rojas substituiu Paulo Henrique na lateral direita. Na parte central do campo, Medel acabou sendo deslocado para a nova posição e o meia Praxedes também entrou. Zé Gabriel, provavelmente, começará no banco.

Como desfalques, o comandante não poderá contar com os meias Jair e Paulinho, lesionados, que só retornam aos gramados no fim da temporada. Expulso na primeira partida por se envolver em confusão com Fernandinho, o volante Mateus Carvalho é outra ausência confirmada.

Cotado por muitos para a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Lucas Piton vive grande fase. Em seu ano com maior número de bolas na rede, o jogador, que possui alto índice nos cruzamentos executados, tem sido decisivo. Regular nas quatro linhas, o ala foi o autor do tento que selou o empate no confronto da segunda fase da Copa do Brasil. Além disso, também marcou na ida das semifinais do Cariocão. "Claro que quero marcar gols, mas o importante é o Vasco vencer e ir à final", disse o lateral.

O Nova Iguaçu vem desgastado. Mesmo poupando atletas na viagem para Brasília, não teve o mesmo tempo para treinar como o adversário. Na última quarta-feira, acabou sendo superado por 2 a 0 pelo Internacional, no estádio Mané Garrincha, e deu adeus à Copa do Brasil na segunda fase. O goleiro Fabrício Santana se tornou um destaque ao efetuar difíceis defesas.

Para o 'compromisso da vida', o volante Fernandinho, reserva entre os comandados do treinador Carlos Vitor, ficará fora dos relacionados. O meia precisará cumprir suspensão pela expulsão no jogo da semana passada. Os atacantes Carlinhos e Xandinho, destaques, sequer entraram em campo no mata-mata nacional, mas estão garantidos entre os 11 selecionados no Estadual.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

NOVA IGUAÇU - Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Guilherme, Albert e Bill; Yago Ferreira, Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

VASCO - Léo Jardim; Rojas, João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel, Praxedes, Galdames e Payet; Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).