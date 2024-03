Lebron faz lance de 4 pontos, trava batalha com Curry, mas Lakers perdem para Warriors na NBA

A NBA colocou LeBron James e Stephen Curry frente a frente neste sábado. O astro do Los Angeles Lakers foi o cestinha da partida e protagonizou um lance de quatro pontos - um arremate de três, somado com o lance livre após falta de Trayce Jackson-Davis -, mas não conseguiu evitar a derrota para o Golden State Warriors por 128 a 121, na Crypto.com Arena.

James fez 40 pontos e ainda contribuiu com oito assistências e nove rebotes. Já Curry liderou os Warriors para mais uma vitória com 31 pontos, com seis assistências e cinco rebotes. Klay Thompson também foi um dos destaques com 26.

A partida marcou o retorno de Curry, após perder três jogos por causa de uma lesão no tornozelo. Já Anthony Davis, 'fiel escudeiro' de Lebron James precisou deixar o duelo no primeiro tempo. Ele sofreu uma lesão no olho e não teve condições de continuar em quadra.

Com a vitória, os Warriors assumiram a nona colocação da Conferência Oeste, com 35 vitórias, contra 36 dos Lakers, em décimo. O líder é o Oklahoma City Thunder, que derrotou o Memphis Grizzlies por 118 a 112, tendo três jogadores que anotaram 20 pontos ou mais: Shai Gilgeous-Alexander (20), Chet Holmgren (22) e o cestinha da partida Jaden Williams (23).

Em noite com homenagem a Dennis Rodman, ex-companheiro de Michael Jordan, o Chicago Bulls venceu o Washington Wizards por 127 a 98, com destaque para Ayo Donsumu, que anotou 34 pontos, três rebotes e nove assistências.

O Chicago Bulls é o nono colocado da Conferência Leste, com 33 vitórias. O Boston Celtics lidera com impressionantes 52 triunfos em 66 jogos disputados.

Confira os resultados deste sábado:

Houston Rockets 117 x 103 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 121 x 100 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 109 x 98 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 126 x 107 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 127 x 98 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 112 x 118 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 121 x 128 Golden State Warriors

Utah Jazz 100 x 119 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 91 x 98 New York Knicks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Miami Heat

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Orlando Magic x Toronto Raptors

Washington Wizards x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks