Juventus acerta duas bolas na trave, empata com Genoa e continua na 3ª colocação do Italiano

Longe da briga pelo título do Campeonato Italiano, a Juventus continua colecionando tropeços, o seu sétimo nos últimos oito jogos. Neste domingo, ficou no empate sem gols com o Genoa, no Allianz Stadium, pela 29ª rodada. Com isso, estacionou de vez na cômoda terceira colocação.

Com o empate, a Juventus chegou aos 59 pontos, muito atrás da Inter de Milão, que ocupa a liderança isolada. O Milan é o segundo. O Bologna, em quarto, tem 54 e ainda está longe de ameaçar a terceira posição da 'Velha Senhora'. O Genoa, no meio da tabela, tem 34.

A Juventus foi superior na etapa inicial, mas a primeira grande oportunidade de gol na partida foi do Genoa. Aos sete minutos, após cobrança de falta, Mattia Bani cabeceou, da marca do pênalti, para grande defesa do goleiro Wojciech Szczesny. Apesar de ter a posse da bola, o time da casa não conseguia se desvencilhar da marcação e demorou para encaixar uma chance clara de abrir o placar.

Aos 32, Federico Gatti recebeu dentro da área e chutou, mas a defesa do Genoa conseguiu travar e impedir que a Juventus tirasse o zero do placar. A equipe mandante continuou pressionando, mas seguiu com dificuldade em passar pelo ferrolho montado pelo Genoa. Com isso, o duelo foi para o intervalo no 0 a 0.

O domínio da Juventus foi ainda mais dominante no segundo tempo, quando teve 71% de posse de bola, e esteve muito próximo de abrir o placar aos 22. Samuel Iling Júnior arriscou da extremidade da área e acertou a trave. Logo na sequência, Vlahovic recebeu na marca do pênalti e mandou muito próximo do gol.

O Genoa já não conseguia mais ameaçar e passou a se defender para evitar a derrota. Com isso, a Juventus foi para o abafa, mas a bola insistiu em não entrar. Kean arriscou de longe e mandou mais uma bola na trave. Antes do apito final, Vlahovic chegou a ser expulso, mas já não restava tempo para mais nada.

Na próxima rodada, a Juventus enfrenta a Lazio no sábado (30), às 14h (horário de Brasília), no Olímpico de Roma. No mesmo dia, às 11h, o Genoa recebe o Frosinone, no Luigi Ferraris.