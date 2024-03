Milan vence a 3ª consecutiva ao derrotar o Verona e ocupa o 2º lugar do Campeonato Italiano

O Milan conquistou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao derrotar o Hellas Verona por 3 a 1, neste domingo, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 29ª rodada. Apesar de estar longe da Inter de Milão, se firmou na segunda colocação.

Com 62 pontos, o Milan abriu três de vantagem para a Juventus, na terceira colocação. A Inter de Milão lidera com sobras. Já o Verona é o 15º, com 26.

Longe da briga pelo título, o Milan entrou em campo para abrir vantagem da Juventus na vice-liderança do Campeonato Italiano, e criou uma grande oportunidade logo de cara. Aos quatro minutos, após cobrança de falta, Fikayo Tomori aproveitou a sobra e chutou rente à trave. A pressão continuou e o placar só não foi inaugurado antes, pois Lorenzo Montipo fez grandes defesas.

Sem conseguir atacar, o Verona tentou colocar todos os seus jogadores atrás da linha do meio de campo para se defender. No entanto, a tática deu espaço ao Milan, que foi fatal. Aos 44, Theo Hernández recebeu dentro da área e chutou no canto esquerdo de Montipo para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Milan subiu a linha ofensiva, dificultou a saída de bola do Verona e ampliou aos cinco. Após rebote dentro da área, Pulisic mandou para o fundo das redes. O time visitante acabou reagindo e diminuiu aos 20. Tijjani Noslin soltou a bomba, de média distância, e fez 2 a 1.

O Verona sentiu o gol e passou a assistir o Milan atuar. Aos 34, Samuel Chukwueze pegou o rebote na entrada da área e acertou um belo chute no lado esquerdo para ampliar e selar a vitória do time rossonero.

O Milan volta a campo no dia 30 de março, às 16h45 (horário de Brasília), diante da Fiorentina, no Artemio Franchi. Na segunda (01), às 10h, o Verona pega o Cagliari, no Sardegna Arena.