Abel Ferreira aceita favoritismo, mas avisa: 'Palmeiras não joga sozinho'

Abel Ferreira aceitou o favoritismo do Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Paulista. Após a goleada sobre a Ponte Preta por 5 a 1, neste sábado, na Arena Barueri, o treinador afirmou que o elenco está preparado para suportar a pressão, mas deixou claro que os adversários também almejam ser campeão estadual.

"Todos são favoritos. Éramos favoritos há quatro anos, no ano passado. São todos candidatos. São Bernardo veio aqui, se perguntar, queria ganhar. Todas as equipes podem ganhar, mas a gente aguenta essa pressão de dizer que o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras joga fora do seu estádio, fizemos a melhor campanha esse ano, no ano passado. Isso não tem dado garantia de nada, mas é favorito", afirmou.

Apesar de estar invicto no torneio, Abel Ferreira pediu concentração para não deixar o título escapar. "Palmeiras não joga sozinho. Não é só o Palmeiras que é candidato a título. Há equipes que investiram mais que nós e equipes que não ganharam nada no ano passado que investiram muito. Temos que estar preparados. Quem joga contra nós gosta de vir na máxima força e precisamos estar preparados", disse.

O treinador ainda convocou os torcedores para a fase final do Paulistão. "Agradeço aos que torcem pelo nosso sucesso pela televisão, mas é especial quem vem nos apoiar aqui. Muito obrigado, contamos com vocês quando ganhamos, perdemos e empatamos. São três anos consistentes, temos o objetivo de ganhar a competição, vamos ver até onde podemos ir."

O Palmeiras aguarda os demais confrontos das quartas de final para conhecer o seu adversário na próxima fase. O time alviverde é o atual bicampeão estadual.