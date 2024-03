Guilherme Toldo é o 2º brasileiro na esgrima a garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

O Brasil confirmou neste domingo o seu segundo atleta na esgrima nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Guilherme Toldo assegurou a classificação no florete mesmo caindo na primeira fase do quadro principal do Grand Prix de Washington. A vaga foi conquistada com a derrota do chileno Leopoldo Alarcon.

Guilherme Toldo vai para a sua quarta Olimpíada e é o principal nome brasileiro no florete. Sua melhor participação foi no Rio de Janeiro-2016. Na ocasião, ele parou no quadro de 8, o que lhe deixou muito próximo de uma medalha olímpica. Ele também é o maior medalhista do Brasil na esgrima em Jogos Pan-Americanos. Já conquistou duas pratas e quatro bronzes.

Neste domingo, perdeu para o americano Nick Itkin, número 5 do mundo, por 15 a 5, e precisou torcer contra o chileno para confirmar sua vaga na Olimpíada.

Além de Guilherme Toldo, Nathalie Moellhausen também se garantiu em Paris-2024. Ela garantiu a vaga na espada no Grand Prix de Westend, em Budapeste, na Hungria. A brasileiro ocupa o quinto lugar no ranking olímpico, a melhor colocação do continente americano.