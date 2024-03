Triatleta Luisa Baptista passa por última cirurgia e volta a andar após acidente de dezembro

Uma das principais triatletas do Brasil, Luisa Baptista anunciou nesta segunda-feira nas redes sociais que passou pela última cirurgia antes de passar pelo processo de reabilitação na rede Lucy Montoro, em São Paulo, para onde deve ser transferida. Ela sofreu um grave acidente em dezembro de 2023 quando treinava ciclismo em uma estrada de São Carlos (SP) e ficou gravemente ferida.

Em cima de uma radiografia do tórax, ela escreveu: "E essa foi nossa despedida dessa jornada de cirurgias". Na postagem, ela informa que nesta segunda foi realizada a correção no ombro e que o procedimento foi bem-sucedido. Outras intervenções, na mão e na perna direita, podem ser necessárias. "Mas o fim desse ciclo já é mais uma enorme batalha vencida", afirmou a atleta. "Vamos para a próxima!"

No domingo, ela já havia divulgado um vídeo no qual aparece dando os primeiros passos após o acidente. Ao som de "We Are The Champions", do Queen, o vídeo mostra a atleta caminhando no corredor do hospital com o apoio de um andador e acompanhada por dois profissionais. "Primeiros passos... Quase 60 metros! Estou voltando e espero que mais forte!", escreveu a atleta.

RELEMBRE O CASO

Luisa Baptista estava treinando na estrada municipal Abel Terrugi, em São Carlos (SP), quando foi atingida por um motociclista, sem habilitação, na manhã do dia 23 de dezembro de 2023. Ela sofreu múltiplas fraturas, teve hemorragia e precisou ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Com a melhora de seu caso, ela passou pelo Hospital das Clínicas da USP e agora está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Atleta olímpica, foi a 32ª colocada nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e campeã pan-americana, Luisa estava se preparando para a temporada 2024 e buscava melhorar sua ranking para conseguir sua classificação para a Olimpíada de Paris 2024.