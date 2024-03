Endrick busca espaço na seleção e aposta em renovação com Dorival: 'Novo ciclo'

Jogador mais novo da lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior para os dois amistosos que a seleção brasileira vai realizar na Europa nesta Data Fifa, o centroavante palmeirense Endrick disse estar preparado para uma nova etapa de sua trajetória.

"Vai ser um bom ciclo, nova equipe, novo treinador, nova comissão, tudo novo, né? Espero que eu possa contribuir com o que for pedido. Não só eu, mas todos os meus companheiros", afirmou o jogador do Palmeiras que está com a seleção em Londres.

Com apenas 17 anos, o atacante já participou da primeira atividade comandada pelo treinador. Preocupado em preservar os atletas, a comissão técnica programou um treinamento de acordo com o estágio físico dos jogadores.

Nesta terça, porém, a ideia é fazer ajustes táticos visando os dois amistosos diante da Inglaterra e da Espanha. Para Endrick, a possibilidade de enfrentar rivais tão tradicionais provoca uma certa ansiedade.

"Espero que possam ser dois jogos maravilhosos e que a gente possa sair vitorioso", disse o centroavante que afirmou também estar feliz por atuar em estádios consagrados na história do futebol.

"Vão ser partidas muito especiais por toda a história que esses estádios têm. Espero que possa ser maravilhoso e que a gente saia com vitórias de lá", acrescentou.

O Brasil faz o seu primeiro amistoso neste sábado, às 16h, e enfrenta a Inglaterra em Wembley. No domingo a seleção viaja para Madrid. O duelo com a Espanha está marcado para a próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, futuro clube de Endrick.