Ex-atleta de hóquei no gelo e namorado de Aryna Sabalenka morre aos 42 anos

O ex-jogador de hóquei no gelo Konstantin Koltsov, namorado da tenista Aryna Sabalenka, morreu aos 42 anos. A morte "repentina" foi anunciada pela Federação de Hóquei de Belarus em um breve comunicado. O ex-atleta representou a seleção de hóquei no gelo de Belarus nos Jogos de Inverno em duas edições, Salt Lake City 2002 e Vancouver 2010.

Koltsov passou três temporadas na NHL, liga norte-americana de hóquei no gelo. Ele começou a carreira em 1997, na primeira divisão da Belarus. Rapidamente, o atleta, que se destacava pela velocidade, foi transferido para Rússia.

Em 1999, ele foi draftado pelo Pittsburgh Penguins, dos Estados Unidos. Inicialmente, Koltsov atuou em clube de desenvolvimento dos Penguins, na Liga Americana de Hóquei (AHL, na sigla em inglês). Em 2003, ele foi integrado ao time principal.

Em 2006, Koltsov retornou para a Rússia, onde voltou a conquistar títulos. A aposentadoria foi anunciada em 2016, após ter representado a Belarus em nove campeonatos mundiais do esporte.

"A Federação Bielorrussa de Hóquei expressa suas mais profundas condolências à família, amigos e a todos que conheceram e trabalharam com Konstantin", escreveu a entidade nas redes sociais.

A morte de Koltsov aconteceu nos Estados Unidos, onde Sabalenka se preparava para o Miami Open. O Departamento de Homicídios da Polícia de Miami vai investigar a morte do ex-atleta. Não há suspeita de nenhum ato criminoso e a polícia foi chamada para atender a um caso de provável suicídio.

Koltsov e Sabalenka namoravam desde junho de 2021. A tenista ainda não se pronunciou publicamente. Ela teria compromisso em quadra nesta sexta-feira, na terceira fase do Miami Open. Até o momento, não foi informado adiamento.

Torcedores do Salavat Yulaev Ufa, time de hóquei no gelo russo em que Koltsov atuou, levaram flores e fotos para a Arena Ufa, complexo esportivo do clube. "Ele era um homem forte e alegre, amado e respeitado por jogadores, colegas e fãs. Konstantin gravou seu nome para sempre na história do nosso clube", escreveu o Salavat nas redes sociais. Koltsov foi campeão da liga russa com a equipe.