Judô do Brasil terá 20 atletas na etapa do Grand Prix de Tbilisi por novo brilho

De olho em preciosos pontos no ranking olímpico, a seleção brasileira de judô terá uma comitiva grande para a disputa da etapa do Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, a partir desta sexta-feira. Serão 20 atletas, sendo 11 mulheres e 9 homens.

A meta é audaciosa: repetir o grande desempenho realizado na Áustria, há alguns dias, no qual quatro medalhas foram conquistadas, sendo três ouros, com Larissa Pimenta, Beatriz Souza e Leonardo Gonçalves, além do bronze de Rafael Buzacarini. Todos estarão em Tbilisi.

A competição será disputada por mais de 500 judocas, todos de olho na classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, no meio do ano. Subir no topo do pódio na Geórgia vai render ao campeão 1000 pontos no ranking mundial.

Com a proximidade dos Jogos de Paris-2024, as chances para representar o País vão ficando mais escassas. Além do Grand Prix de Tbilisi, os judocas terão mais cinco oportunidades no calendário: o Grand Slam de Antalya, na próxima semana, o Campeonato Pan-Americano e Oceania, em abril, os Grand Slams de Dushanbe e Astana, em maio, e o Campeonato Mundial de Abu Dabi, também em maio.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta terça-feira que, após o Grand Slam de Antalya, realizará a primeira etapa da convocação olímpica, levando em consideração os critérios já divulgados no Plano de Trabalho 23/24 da seleção brasileira. A segunda etapa desta convocação virá somente após o Campeonato Mundial.

CONFIA OS 20 REPRESENTANTES DO BRASIL EM TBILISI:

Equipe Feminina

48kg - Amanda Lima (Minas Tênis Clube)

48kg - Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau)

52kg - Jéssica Pereira (Instituto Reação)

52kg - Larissa Pimenta (Pinheiros)

57kg - Jéssica Lima (Sogipa)

57kg - Rafaela Silva (Flamengo)

63kg - Ketleyn Quadros (Sogipa)

63kg - Nauana Silva (Pinheiros)

70kg - Ellen Froner (Pinheiros)

70kg - Luana Carvalho (Vasco)

+78kg - Beatriz Souza (Pinheiros)

Equipe Masculina

66kg - Willian Lima (Pinheiros)

73kg - Michael Marcelino (Sesi-SP)

73kg - Vinicius Ardina (Sesi-SP)

81kg - Gabriel Falcão (Instituto Reação)

81kg - Pedro Medeiros (Vasco)

90kg - Marcelo Gomes (Flamengo)

100kg - Leonardo Gonçalves (Sogipa)

100kg - Rafael Buzacarini (Pinheiros)

+100kg - Rafael Silva (Pinheiros)