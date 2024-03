Ponte Preta acelera negociações e está próxima de anunciar reforços da Inter de Limeira

Depois de perder o volante Gustavo Bochecha para o Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte Preta acelerou as negociações frente ao também volante Lucas Buchecha e do atacante Everton Brito, ambos da Inter de Limeira. A pressa também se deu pelo fato da Série B do Campeonato Brasileiro ter daqui um mês. A informação é do repórter Pedro Lino, do Portal Futebol Interior.

A dupla é aguardada nos próximos dias no Estádio Moisés Lucarelli para realização de exames e assinatura de contrato. O time campineiro ainda espera fechar com pelo menos mais três reforços. Tendo a posição de volante como prioridade, vista as saídas de Felipinho, Felipe Amaral e Léo Naldi durante o Campeonato Paulista.

Everton Brito tem contrato com a Inter de Limeira até o final de abril. A Ponte Preta tenta a liberação do atleta para tentar adquirir de forma definitiva, sem depender de um empréstimo. O atacante tem 28 anos e disputou onze jogos pela equipe de Limeira na temporada. Balançou as redes uma única vez e também soma uma assistência. Ele já defendeu clubes como Palmeiras, Juventude, Goiás, Paraná, Vila Nova, dentre muitos outros.

Lucas Bochecha, por sua vez, é um antigo desejo da Ponte Preta. O volante tem 12 partidas pelo time de Limeira, com um gol e uma assistência no campeonato. Ele já jogou também por Taubaté, Paraná, Moto Club, Osasco Audax e Santos.

A Ponte Preta iniciou o planejamento visando a Série B do Campeonato Brasileiro, para tentar fazer uma campanha diferente de 2023, onde brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia em abril, diante do Coritiba no Moisés Lucarelli.