Estudiantes revela causa de convulsão sofrida por jogador durante partida na Argentina

Uma cena chocou o mundo do futebol no último domingo. O meia chileno Javier Altamirano, do Estudiantes, teve uma convulsão durante o jogo contra o Boca Juniors pelo Campeonato Argentino e deixou o campo de ambulância. A partida foi suspensa, e o clube revelou que uma trombose causou o quadro.

"Após os exames realizados, foi determinado que a causa da convulsão sofrida pelo jogador foi uma trombose do seio sagital superior (cérebro)", anunciou o Estudiantes em comunicado.

De acordo com o time argentino, Altamirano está estável e aguarda a realização de novos exames. "Ele permanecerá internado para controle evolutivo", disse.

Altamirano saiu do Huachipato para o Estudiantes em agosto de 2023 e foi campeão da Copa Argentina com o clube. Após a convulsão em campo, que ocorreu no minuto 26 de jogo, o meia foi socorrido de ambulância e levado a um hospital em La Plata.

A partida entre Estudiantes e Boca Juniors, válida pela 11ª rodada do Campeonato Argentino, foi suspensa com o placar em zero a zero. Ainda não foi divulgada nova data para a continuação do jogo.