Galeno recusa convite de Portugal e diz realizar sonho na seleção brasileira: 'Ficha nao caiu'

Uma das novidades da lista do técnico Dorival Júnior, o atacante Galeno, destaque do Porto, deu sua primeira entrevista coletiva na seleção brasileira na manhã desta quarta-feira. Deslumbrado por estar entre os melhores jogadores do País em sua primeira convocação, ele disse estar realizando um sonho.

"A ficha não caiu. Estou realizando um sonho da minha família. Deixei o Maranhão com onze anos, perdi meu pai com oito. E agora estou na seleção brasileira entre os maiores jogadores, que via sempre de longe", afirmou o atleta bastante emocionado.

Sobre o interesse da seleção de Portugal em seu ingresso no selecionado local, Galeno descartou a possibilidade dando prioridade ao Brasil. Ele tem nacionalidade portuguesa e esteve em pré-listas do técnico Roberto Martínez. "Aqui (Com a delegação brasileira)estou realizando um sonho de criança."

Ele chega como opção para o ataque e foi chamado por causa da contusão de Martilnelli. Em sua apresentação para o torcedor brasileiro, a dedicação foi o ponto mais falado pelo jogador.

"Sei que vamos conseguir grandes vitórias. O grupo me recebeu muito bem. Vou dar o meu coração e estou pronto para atender todos os pedidos do treinador. Minha família está muito feliz", comentou.

Ao falar de suas características, Galeno falou do trabalho que vem realizando no Porto, de Portugal e disse que o seu ponto forte é a vocação ofensiva. "Sou bom no um contra um. Sou um jogador que vai para cima. E o torcedor pode ficar tranquilo. O Campeonato português costuma não ser tão visto, mas aqui tem times competitivos com jogadores muito bons", comentou.

O Brasil vem aproveitando essa semana para fazer ajustes visando o primeiro amistoso desta Data Fifa. O primeiro desafio vai ser neste sábado, em Wembley, contra a seleção da Inglaterra.