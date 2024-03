Felipão deixa Atlético-MG às vésperas da decisão do Campeonato Mineiro

Felipão não é mais técnico do Atlético-MG. O treinador teve a saída a anunciada pelo clube nesta quarta-feira, após uma reunião da diretoria na noite anterior, que avaliou o momento do comandante como ruim e sem perspectiva de melhora. A equipe está na final do Campeonato Mineiro e vai enfrentar o Cruzeiro após a Data Fifa.

A ideia da direção é que o período de pausa de jogos ajude o elenco a processar a mudança. Felipão também deixa o clube antes da estreia na Libertadores. O time mineiro está no Grupo G, com Peñarol-URU, Rosario Central-ARG e Caracas-VEN. O primeiro jogo na competição continental será em 4 de abril, diante do Caracas, na Venezuela.

A rescisão de Felipão foi decidida depois de uma derrota para o América-MG, por 2 a 1, na semifinal do Estadual. O time só conseguiu a classificação porque havia vencido por 2 a 0 o primeiro jogo.

O elenco teve três dias de folga e retoma os treinamentos nesta quarta-feira, sob o comando do auxiliar-técnico Lucas Gonçalves, da comissão técnica permanente do clube. Felipão aceitou um acordo para rescisão com o Atlético-MG. A multa com o treinador era referente a três salários. Os vencimentos pagos pelo Atlético-MG são de R$ 800 mil mensais e o montante de R$ 2,4 milhões deve ser quitado de forma parcelada.

Fora de campo, a relação de Felipão com a torcida também não vinha bem. O desempenho ruim do time refletia em vaias e pedidos da saída do treinador na arquibancada. Recentemente, a indignação de uma jovem torcedora viralizou nas redes sociais.

A menina concedia entrevista à rádio Itatiaia e criticou as decisões de Felipão. O treinador também já teve episódios de discussões com torcedores na saída para intervalo de uma partida e em um aeroporto, quando viajava com a delegação atleticana.