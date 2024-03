Nagelsmann aposta em Neuer no gol da Alemanha na Eurocopa e Ter Stegen vai para o banco

Sede da Eurocopa, programada para ser disputada entre os meses de junho e julho, a Alemanha já está definindo o seu time titular para a disputa da competição de seleções. E na busca pelo time ideal, o goleiro Manuel Neuer ganhou a preferência do treinador.

De acordo com a imprensa alemã, o jogador de 37 anos conta com a preferência do treinador alemão Julian Nagelsmann. Assim, Marc-André Ter Stegen deve iniciar o torneio como opção no banco de reservas.

A decisão do comandante pelo goleiro do Bayern de Munique foi definida depois de conversas do técnico alemão com o atleta, segundo o portal Sportbuzzer. Nagelsmann, no entanto, não quis adiantar nada sobre a escalação da equipe.

Focado nos dois amistosos que a seleção vai fazer nesta Data Fifa contra França e Holanda, Nagelsmann vem aproveitando esse período para observar os atletas e também buscar uma renovação na equipe nacional.

Apesar da aposta em Neuer no gol, Nagelsmann deixou claro que a braçadeira de capitão

vai continuar sendo usada pelo meia Gündogan, do Barcelona, um de seus homens de confiança para recolocar a seleção alemã no rumo de novas conquistas.