Marlon renova com Cruzeiro até dezembro de 2026: 'Feliz e motivado para buscar grandes coisas'

Um dos principais jogadores do elenco do Cruzeiro e destaque no Brasileirão de 2023, o lateral-esquerdo Marlon renovou nesta quarta-feira seu contrato com o clube mineiro. O novo vínculo vai até dezembro de 2026 e o jogador celebrou muito a permanência, uma motivação extra para a quebra do jejum sem o título Estadual.

Identificado com o Cruzeiro e a torcida, que leva um boneco com o seu rosto para as arquibancadas do Mineirão, Marlon viu seu nome envolvido em possíveis transferências para equipes nacionais no começo do ano. Apesar do assédio da concorrência, o clube adotou a postura que o lateral era inegociável e agora aumenta seu vínculo.

"Muito feliz, muito motivado. Mais responsabilidade, mas feliz com o novo projeto aqui no Cruzeiro. Quis continuar aqui, era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça", afirmou o jogador, que assinou o novo contrato.

"Estou feliz por permanecer no clube e junto com o Cruzeiro a gente ter a oportunidade de alcançar grandes coisas. Começa já nessas finais do Campeonato Mineiro e pelo que vem pela frente, só vislumbrando coisas boas", completou.

O Cruzeiro encara o arquirrival Atlético-MG na decisão, em dois jogos, e tentará impedir o pentacampeonato da equipe de Hulk e ao mesmo tento, voltar a dar a volta olímpica no estado que não ocorre desde 2019. A decisão será no Mineirão por causa da melhor campanha do time celeste.