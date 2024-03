Goleiro da Espanha, rival do Brasil na Data Fifa, tem cão que é alvo de polêmica na Inglaterra

O goleiro espanhol David Raya está no centro de uma polêmica na Inglaterra. Segundo o jornal britânico The Sun, o atleta do Arsenal treina "Goku", um cachorro American Bully Xl, como cão de guarda da sua residência. A raça, contudo, foi proibida no Reino Unido em 2023, após o ataque de um animal a uma menina de 11 anos. O espanhol tem um certificado de exceção. Raya integra a delegação da Espanha que enfrenta o Brasil na próxima terça-feira, em Madri.

Em fotos compartilhadas por Raya nas redes sociais, Goku aparece por vezes junto do goleiro e sua mulher, a modelo Tatiana Trouboul, ou em uma espécie de gaiola. O casal e o animal vivem em uma mansão no norte de Londres. Tatiana já publicou imagens de passeios com Goku, com uso de coleira, mas sem focinheira, item obrigatório segundo a lei britânica.

Ainda segundo o The Sun, o jogador de 28 anos afirmou que manteria o cachorro depois de uma série de ataques a casas de astros do futebol na Europa. O jornal revelou que o goleiro contratou uma empresa para treinar Goku como cão de guarda. Um porta-voz da Elite Protection Dogs, procurada pelo The Sun, informou que Raya tem Goku desde que o cão era filhote. O cachorro tem um ano atualmente. Também foi dito que o espanhol é um tutor responsável.

A companhia tem 35 anos de experiência no treinamento de cães e cobra até 20 mil libras (R$ 127 mil). Há dois anos, Emiliano "Dibu" Martinez teve seu pastor-belga Malinois treinado pela Elite Protection Dogs. O goleiro do Aston Villa fez contato com a empresa pouco depois da conquista da Copa do Mundo 2022 com a Argentina.

A legislação para manter American XL Bullys passou por mudanças nos últimos meses devido a ataques dos cachorros. Isso inclui também os animais da raça que são considerados "amorosos". Em dezembro, tornou-se proibido o passeio de cães da raça sem coleira e focinheira. Também é considerado delito vender, criar, doar ou abandonar os cães. A obrigação de ser um tutor com certificado, como Raya, é válida desde fevereiro.

Além do certificado, é preciso que o animal tenha um micro-chip, seja castrado e mantido em local seguro. Os tutores também precisam ter um seguro de responsabilidade civil. Desde então, os abrigos de animais acompanham um aumento no abandono de American Bullys XL.

As alterações basearam-se em uma série de ataques de cachorros da raça. O primeiro registro foi em 2017, em Liverpool, quando quatro cães atacaram uma criança. Entre 2022 e 2023, foram oito registros de mortes em casos como esses. As autoridades apontaram que 20% dos ataques do ano passado foram de American Bullys XL. O estopim foi um caso que feriu uma menina de 11 anos, em agosto de 2023, na cidade de Birmingham.

Raya e a seleção espanhola enfrentam o Brasil no dia 26 de março, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O goleiro tem vínculo com o Brentford, mas está emprestado ao Arsenal desde o começo do ano. Ele não tem sido titular na meta espanhola, defendida por Unai Simón, do Atlético Bilbao.