Keno torce tornozelo e corre contra o tempo para reforçar Fluminense na estreia da Libertadores

O Fluminense não para de acumular problemas médicos, e desta vez o novo machucado do elenco é o atacante Keno, que sofreu um entorse no tornozelo nas atividades de terça-feira no CT Carlos Castilho e iniciou a corrida contra o tempo para estar à disposição na estreia da Copa Libertadores.

"Informação: O atacante Keno sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, durante o treino desta terça-feira (19/03). O atleta já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho"", revelou o clube carioca.

Na eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca, no sábado - empate sem gols com o Flamengo -, Fernando Diniz já não contou com o lateral-direito Samuel Xavier, o meia Ganso e os atacantes Douglas Costa e Cano. Keno reforça o time dos lesionados.

O próximo jogo dos cariocas é daqui duas semanas, no dia 3 de abril, tempo que o departamento médico espera resgatar alguns dos machucados. A confiança é a de que Keno esteja apto a estrear na defesa do título da Libertadores, no Peru, contra o Alianza Lima.

Keno vinha sendo titular neste início de temporada, ao lado do astro John Arias e do artilheiro Cano. As opções para a vaga, sem Douglas Costa, são adiantar o meia Renato Augusto ou entrar com Marquinhos, que "quebrou o galho" improvisado como lateral diante do Flamengo.