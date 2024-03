Liverpool contrata diretor esportivo para reorganizar o clube após saída de Klopp

O anúncio da saída do técnico Jürgen Klopp ao final da temporada vem fazendo o Liverpool investir pesado em seus dirigentes para buscar um substituto à altura e que não deixe a equipe perder rendimento no cenário mundial. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a chegada de Richard Hughes, diretor esportivo que fez sucesso no modesto Bournemouth e que assumirá o cargo sob enorme respaldo e confiança.

"O Liverpool confirma a nomeação de Richard Hughes como novo diretor esportivo do clube, cargo que assumirá no final da temporada 2023-24. O ex-jogador de 44 anos vai ingressar nos Reds depois de deixar o cargo de diretor técnico do AFC Bournemouth, onde desfrutou de uma década de gestão bem-sucedida da operação de futebol do clube da costa sul", oficializou o Liverpool.

O Liverpool informou que Hughes assumirá oficialmente as responsabilidades no Centro de Treinamento AXA no dia 1º de junho, antes da largada da campanha de 2024/25. Ele foi o escolhido por Michael Edwards, recentemente nomeado CEO de Futebol do Fenway Sports Group. A dupla já havia trabalhado junta durante a carreira de jogador de Hughes no Portsmouth.

"Estou extremamente orgulhoso de ter esta oportunidade. O Liverpool FC é um clube único e estou grato por ter a oportunidade de servi-lo nesta função", festejou Hughes. "As pessoas falam com razão sobre a rica história desta organização, mas é o presente e o futuro que realmente me entusiasmam. Jürgen Klopp lidera uma equipe e um plantel excelentes e, ao mesmo tempo, o compromisso com os jovens jogadores e o seu percurso até à equipe principal também é notável", continuou.

"Estou plenamente consciente das expectativas e responsabilidades que advêm de assumir esta posição. Será minha obrigação trabalhar com Michael (Edwards) e liderar a equipe de operações de futebol já instalada, além de toda a equipe do Centro de Treinamento AXA, tomando boas decisões", afirmou.

A nomeação de Hughes é a primeira decisão significativa tomada por Edwards desde que assumiu o cargo recém-criado de CEO de Futebol. A reestruturação da liderança do futebol do clube estará sob sua alçada, assim como a supervisão das atividades diárias em campo.

"Estou muito satisfeito por Richard ter concordado em se juntar a nós nesta posição de vital importância. Conheço-o há metade da minha vida a nível profissional e pessoal e ele é absolutamente alguém que personifica os melhores valores do Liverpool FC. Eu confio nele completamente", elogiou Edwards.

O CEO continuou elogiando o ex-companheiro de Portsmouth. "Ele tem excelente julgamento e um histórico de tomada de decisões inteligentes que beneficiam as organizações que representa", disse. "Tanto Richard quanto eu estamos cientes do peso da responsabilidade que advém de trabalhar nesta função para um clube como este. O fato de ele estar entusiasmado e energizado pelo desafio que tem pela frente é importante."

Não escondeu, contudo, a grande missão de Richard Hughes. "Jürgen deixará um legado sobre o qual devemos nos lembrar e em Richard temos a pessoa certa para tomar as principais decisões e oferecer a liderança para nos levar adiante em direção a um futuro brilhante", explicou. "Como um capítulo de muito sucesso chegará ao fim para o Liverpool, o objetivo de todos aqui é que outro comece - e com Richard estou confiante de que temos a pessoa certa na posição para atingirmos esse objetivo."