Bernabei assume camisa 26 do Internacional e se diz ansioso por estrear e somar vitórias

Um dia após chegar ao Brasil, o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei foi oficialmente apresentado pelo Internacional e não escondeu a ansiedade por estar no campo ajudando a equipe. Ele recebeu a camisa 26 e revelou que os estrangeiros do grupo estão o ajudando na adaptação.

"Quando um clube desse tamanho abre as portas, não se tem dúvida de voltar ao futebol sul-americano. Este clube é gigante", disse Bernabei sobre o que o motivou a deixar o Celtic, da Escócia, e retornar ao continente.

"Estou muito feliz de estar aqui, estava muito ansioso para chegar. Muito feliz por encontrar o que encontrei no Inter", afirmou o jogador que brigará com Renê pela posição de titular. ""É um clube muito grande, que já ganhou muitas coisas. Aqui se exige ganhar coisas grandes e é isso que a torcida colorada espera. Estou ansioso para ajudar."

Além do técnico Eduardo Coudet, o elenco do Internacional é recheado de estrangeiros, o que facilita não somente no idioma, como na adaptação de Bernabei. Ele já havia celebrado jogar ao lado do experiente zagueiro argentino Mercado e revelou que outro compatriota, o também lateral Bustos, vem ajudando-o bastante.

"Falei com o Bustos antes de vir. E quando cheguei, todos (estrangeiros) me ajudaram na adaptação, em tudo. Isso ajuda muito e deixa tudo mais fácil e rápido", respondeu. O Inter ainda tem os uruguaios Rochet e Carlos de Pena, o colombiano Borré, o equatoriano Enner Valencia, al´[em do também argentino Alario.