'Sei do grande grau de dificuldade que é', diz Tite sobre Dorival Júnior na seleção brasileira

O Brasil se prepara para encarar Inglaterra e Espanha em amistosos na atual Data Fifa, jogos que marcarão a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Em entrevista à Conmebol, o treinador do Flamengo, Tite, declarou torcida pelo sucesso do colega nessa nova fase.

"Eu joguei com ele (Dorival Júnior), tenho uma afinidade. O que posso desejar a ele é muita luz, muita felicidade. Sei do grande grau de dificuldade que é, eu tenho a noção exata", afirmou Tite.

O atual técnico do Flamengo esteve no comando da seleção brasileira de 2016 a 2022, quando deixou o cargo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, Tite foi substituído de forma interina pelo treinador do Fluminense, Fernando Diniz. Depois de Diniz, Dorival Júnior assumiu o posto.

"Torci muito pelo Diniz e torço muito pelo Dorival (na seleção). São duas pessoas que tenho um relacionamento mais próximo", afirmou Tite na entrevista.

O técnico rubro-negro revelou ainda a ambição de ajudar a seleção brasileira de outro jeito, dessa vez no clube carioca. "Fazer o Flamengo arrebentar, ter a melhor produção possível. Ter todos os atletas selecionáveis", afirmou.