Ponte Preta negocia com atacante Matheus Régis, do São Bernardo, para Série B do Brasileiro

A Ponte Preta segue se movimentando no mercado em busca de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola da vez no estádio Moisés Lucarelli é o atacante Matheus Régis, de 24 anos, que foi titular do São Bernardo no Paulistão.

A diretoria do time de Campinas, inclusive, já tem conversas adiantadas com o staff do jogador e um acerto pode acontecer nos próximos dias.

O atual vínculo de Matheus Régis com o São Bernardo, clube detentor de seus direitos econômicos, é válido até janeiro de 2026. Mas os dois clubes estão discutindo a melhor forma para realizar a transferência, empréstimo ou negociação em definitivo.

Revelado no Botafogo-PB, Matheus Régis tem passagens por Desportiva Guarabira-PB, CSP-PB, Treze-PB, Campinense-PB, CSE-AL e Atlético-GO. No São Bernardo, onde estava desde o começo da temporada, fez 14 jogos e marcou três gols, além de ter dado uma assistência.

Enquanto isso, a Ponte Preta segue seu planejamento visando a Série B para tentar fazer uma campanha diferente de 2023, quando brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia em abril, diante do Coritiba no Moisés Lucarelli.