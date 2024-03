Grave acidente na Via Anchieta impede Corinthians de chegar a Santos e jogo-treino é cancelado

O jogo-treino entre Santos e Corinthians nesta sexta-feira que serviria de forte preparação para os dois times acabou cancelado por causa de um grave acidente na Via Anchieta que deixou o elenco corintiano impossibilitado de chegar à Vila Belmiro.

Depois de liberar a Neo Química Arena para os santistas fazerem o duelo com o Red Bull Bragantino no Paulistão, na próxima quarta-feira, a diretoria corintiana vinha estreitando relação com o rival e o jogo-treino serviria para o time da Baixada ganhar ritmo para a definição da vaga à decisão estadual e para a equipe da capital se aprimorar para a largada na Copa sul-americana.

"Nesta sexta-feira (22/03), Santos FC e Corinthians fariam um jogo-treino, na Vila Belmiro, porém, a atividade foi cancelada. A delegação corintiana ficou presa na Via Anchieta por conta de um grave acidente que bloqueou a passagem na rodovia e inviabilizou a descida da serra", informaram os clubes.

Encarar o Corinthians seria bom para Fábio Carille testar como armar o Santos com a ausência do meia Otero, suspenso, e ao mesmo tempo, tentar dar ritmo para Giuliano, que entrou no decorrer da partida diante da Portuguesa e deve ser o substituto.

O Santos ainda tenta ajustar alguns problemas detectados contra a Lusa. Carille não gostou do posicionamento defensivo e dos erros de passes e tirou Joaquim para a entrada do jovem Jair. Seria a oportunidade, ainda, para ver se o lateral-direito Aderlan terá condições de retornar após problema muscular.

Hayner, que é originalmente da esquerda, entrou na vaga e está ansioso pela manutenção na equipe titular. Em contrapartida, Cazares vem sofrendo com as seguidas vaias e pode até perder a vaga entre os titulares, com Carille reforçando mais o meio-campo. Tudo seria testado no jogo-treino.