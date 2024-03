Novorizontino faz proposta por Chico, mas Sport recusa e pede volta de zagueiro

Em meio a preparação para a semifinal do Paulistão, a diretoria do Novorizontino vem se mexendo para manter a base visando a disputa da Série B do Brasileiro. Alguns jogadores, porém, estão de saída.

Além do meia Rômulo, que está acertado com o Palmeiras, o zagueiro Chico também não vai ficar. Dono dos seus direitos econômicos, o Sport acionou a cláusula de retorno que estava prevista no contrato.

Emprestado ao Novorizontino até dezembro, Chico vai retornar para Recife em abril. A diretoria do clube paulista fez uma proposta para comprar o zagueiro em definitivo, mas foi recusada pelo Sport.

Revelado na base do clube pernambucano, Chico tem 25 anos e é titular absoluto na boa campanha do Novorizontino. Foram 12 jogos e uma assistência.

Apesar de já saber seu destino, o zagueiro está focado no jogo da próxima quinta-feira, quando o Novorizontino enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.