Colômbia mostra ao Brasil como bater a Espanha e chega a 20 jogos de invencibilidade

A Colômbia não para de aprontar diante das potências do planeta. Depois de ganhar de Alemanha (2 a 0) e Brasil (2 a 1), superou mais uma campeã mundial nesta sexta-feira. Em amistoso disputado em Londres, com torcedores sul-americanos transformando as arquibancadas em estádio de Bogotá, vitória por 1 a 0 sobre a Espanha, rival da seleção brasileira na terça-feira. Muñoz, com uma pintura, definiu o triunfo.

Agora são 20 partidas sem derrotas da Colômbia, sendo cinco vitórias seguidas e 17 delas sob o comando do argentino Néstor Lorenzo, que acabou com a pose dos europeus, que vinham de sete triunfos em sequência e agora buscarão a recuperação contra os comandados de Dorival Júnior, terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, as trocas de Néstor Lorenzo no intervalo, apostando em Richard Ríos e James Rodríguez, mudaram o rumo do amistoso. Após um susto, a parte final foi toda dos colombianos, que por vezes colocaram os espanhóis na roda e ainda tiveram bons contragolpes para ampliar.

A renovada seleção espanhola de Luis de la Fuente começou com tudo no Estádio Olímpico de Londres, dominado por torcedores colombianos, partindo para cima dos sul-americanos e a todo momento rondando a área do goleiro Vargas. O domínio territorial, entretanto, não significava finalização com perigo.

Embalados na era De la Fuente, os espanhóis buscavam a sétima vitória seguida sob o comando do treinador. Na jornada ainda houve um empate e uma derrota por 2 a 0 para a Escócia. Os bons números da rival brasileira da próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, eram bastante superados pelo desempenho em alto nível dos colombianos, que não perdiam há mais de dois anos.

Na série positiva da Colômbia eram 19 aparições, com 14 vitórias, sendo quatro seguidas, e cinco empates. Desde que levou 1 a 0 da Argentina, em fevereiro de 2022, que a seleção sul-americana embalou. Mas contra a Espanha, um triunfo ainda era algo inédito.

Apesar de bons elencos e muita correria, o primeiro tempo terminou sem aquele lance de grande perigo e com as defesas se sobressaindo. O melhor do setor ofensivo espanhol foi uma cabeçada pelo alto e os colombianos só chegaram em uma boa tabela e chute nas mãos de Raya. Apesar da festa nas arquibancadas, faltaram emoções.

Os técnicos mexeram e no começo da etapa final, enfim, surgiram os primeiros grandes lances. Vargas voou no canto direito para salvar os colombianos. A resposta veio com linda batida de James Rodríguez, um dos que entraram no segundo tempo, para Remiro espalmar.

Bem melhor após reforçar o setor ofensivo, a Colômbia abrir o placar em uma pintura. James lançou Luis Díaz em velocidade. O jogador do Liverpool dribla o marcador e cruza para belo voleio do lateral Muñoz. Em desvantagem, de la Fuente apelou para todas as suas opções ofensivas na reserva, mas o máximo que chegou perto do empate foi em cobrança de falta de Grimaldo na rede, pelo lado de fora.

HOLANDA GOLEIA ESCÓCIA

A Holanda aproveitou a força da torcida, no estádio de Amsterdã, e goleou a Escócia graças a dois gols na reta final. Depois de abrir boa vantagem de 2 a 0, com Reijnders e Wijnaldum, a seleção apenas administrava a posse de bola. Mas dois bons contra-ataque já na reta final do amistoso, renderam gols de Weghorst e Malen e surra de 4 a 0.